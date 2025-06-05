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АФК "Система" в I квартале нарастила выручку на 8,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" по итогам I квартала 2025 года получило консолидированную выручку в 295,7 млрд рублей, что на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA показала рост на 19,9% до 84,3 млрд рублей.

В материалах АФК сообщается, что лидерами по темпам прироста выручки стали активы из ее портфеля в сфере девелопмента, гостиничного бизнеса, а также медицины.

При этом наибольший вклад в выручку и скорректированную OIBDA внесли активы в телекоме и девелопменте.

По итогам I квартала 2025 года чистый убыток АФК составил 21,2 млрд рублей "в связи с ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики". В I квартале 2024 года корпорация фиксировала чистую прибыль на уровне 1,5 млрд рублей.

Чистые финансовые обязательства корпцентра "Системы" составили 327,9 млрд рублей - показатель вырос на 4% с начала 2025 года в связи с осуществленными инвестициями в активы группы.

CAPEX корпорации составил по итогам квартала 44,2 млрд рублей против 39 млрд рублей в I квартале 2024 года.

АФК "Система"
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