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ВС постановил, что иски группы физлиц - держателей евробондов должны рассматривать арбитражные суды

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ, изучив вопрос о подсудности арбитражному суду иска группы физлиц - держателей еврооблигаций на примере иска владельцев евробондов "СИБУРа", пришел к выводу, что такие дела должны рассматриваться в арбитраже, поскольку являются спорами о защите прав инвесторов (владельцев облигаций) и возникают из осуществления ими экономической деятельности, связанной с обращением облигаций на рынке, следует из опубликованного в четверг текста определения ВС.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ в мае рассмотрела кассационную жалобу компании "Лотос Плюс", которая весной прошлого года в интересах группы физических лиц подала в Арбитражный суд Москвы иск к "СИБУРу" и "Атону" на 85,9 млн рублей. Ответчиками по иску о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по еврооблигациям были указаны "СИБУР Холдинг", ООО "СИБУР" и "Атон" (физлица являются его клиентами), третьими лицами – SIBUR Securities DAC, выступающая эмитентом евробондов "СИБУРа", и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В июле "СИБУР" подал заявление о передаче дела в Мосгорсуд "для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом". На заседании, которое прошло в сентябре, заслушав представителей истца и ответчиков, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления "СИБУРа", говорилось в определении арбитражного суда.

"Как следует из материалов дела, исковое заявление содержит требование о взыскании задолженности по облигациям. Данное требование не связано с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, не относится к исключительной компетенции арбитражных судов", - говорилось в определении. Принимая во внимание характер спорного правоотношения и его субъектный состав, суд пришел к выводу, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку отсутствует экономическая составляющая. Дело было передано в Мосгорсуд для направления в суд общей юрисдикции.

"Лотос Плюс" обжаловал это решение, однако апелляционный суд эту жалобу не удовлетворил. Компания подала кассационную жалобу, в которой попросила Верховный суд отменить вынесенные ранее судебные акты, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права.

ВС РФ счел жалобу "Лотос Плюс" подлежащей удовлетворению, а обжалуемые судебные акты – отмене.

"Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ находит, что определение арбитражного суда первой инстанции, постановление арбитражного суда апелляционной инстанции приняты с существенным нарушением норм процессуального права", - говорится в определении.

ВС обращает внимание на то, что при оценке того, носит ли спор экономический характер, должны приниматься во внимание особенности законодательного регулирования отдельных видов деятельности, предопределяющие необходимость рассмотрения споров, связанных с применением соответствующих норм законодательства, именно в арбитражных судах для целей специализированного разрешения споров в сфере экономики.

В данном случае спор возник из нарушения прав владельцев еврооблигаций, связанного с неполучением дохода от произведенных ими инвестиций, что в силу предписаний законодательства, регулирующего обращение на рынке ценных бумаг, является спором о защите прав инвесторов (владельцев облигаций), подсудным арбитражному суду, отмечается в определении.

Поскольку по настоящему делу разрешается спор, возникший из осуществления гражданами и организациями (членами группы лиц) экономической деятельности, связанной с обращением облигаций на рынке ценных бумаг, то содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы об отсутствии компетенции арбитражных судов не могут быть признаны правильными, полагает ВС.

Верховный суд также подчеркивает, что указывая на отсутствие статуса индивидуальных предпринимателей у части членов группы лиц, суды не приняли во внимание: независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юрлица, ИП или иные организации и граждане, дела по спорам, указанным в статье 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, рассматривают арбитражные суды. Эта статья устанавливает исключительную компетенцию арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера (а истцы при обращении в арбитражный суд отмечали, что спор возник в связи с введением ЕС санкций против Национального расчетного депозитария).

ВС также отметил, что специальное право заявителей обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту своего нахождения или месту жительства (прописано в упомянутой "санкционной" статье 248.1 АПК РФ) не исключает их права подать иск в арбитражный суд по месту нахождения ответчика/одного из ответчиков (предусмотрено другой статьей АПК). "В пределах территории РФ подсудность дел по спорам, связанным с применением мер ограничительного характера, является альтернативной", - сказано в определении.

Отменив решения предыдущих инстанций по иску "Лотос Плюс", судебная коллегия ВС РФ определила направить дело в Арбитражный суд Москвы для рассмотрения по существу.

ВС РФ СИБУР Атон Лотос Плюс
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