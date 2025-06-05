"Синара-ТМ" начала разработку поезда для ускоренной укладки ж/д путей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инжиниринговый центр холдинга "Синара-Транспортные машины" (СТМ) начал разработку нового укладочного поезда УП-1 для строительства железнодорожного пути, говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что он должен в два раза ускорить сроки строительства ж/д путей по сравнению с действующими решениями. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ, поезд будет представлять единую конструкцию, функции которой в настоящее время осуществляют несколько разных путевых машин.

"УП-1 будет включать в себя автоматический модуль подачи звеньев и тележку подачи звеньев. Модуль разделяет пакет рельсошпальной решетки, состоящий из семи звеньев, и перемещает тележку подачи звеньев на другую технологическую единицу – модуль укладки", - говорится в сообщении.

Максимальная грузоподъемность поезда составит 140 тонн.

Как сообщается на сайте СТМ, предприятие в настоящее время выпускает ряд моделей путевой техники для различных целей.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".