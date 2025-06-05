ГК "Руст" в 2024 году увеличила продажи ключевых водочных брендов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ГК "Руст", один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в России, в 2024 году увеличила продажи своих ключевых водочных брендов - "Талка" и "Зеленая марка". Об этом сообщает компания в пресс-релизе, приуроченном к включению этих водок, а также водки "Русский стандарт" в обновленный мировой рейтинг The Millionaires' Club 2025 от отраслевого издания Drinks International.

В рейтинг вошли крупнейшие алкогольные бренды с объемом продаж свыше 1 млн 9-литровых коробов в год.

Так, продажи "Талки" увеличились на 16,1% и достигли 3,6 млн 9-литровых коробов. "Зелёная марка" показала рост на 18,2% с объемом продаж в 2,6 млн коробов. В рейтинге самых быстрорастущих водок мира оба бренда заняли места в первой десятке, а среди российских брендов, представленных в рейтинге, заняли третье и шестое места соответственно.

Премиальный бренд "Русский стандарт" занял 23-е место в глобальном рейтинге водочных брендов по объему продаж.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме РФ, расположены в ряде зарубежных стран. В группу также входит винный дом Gancia. Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

В ноябре 2024 года входящие в группу АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка" были включены в перечень экономически значимых организаций. В феврале 2025 года Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права компании Pasalba Ltd в отношении АО "Руст Россия", компании Roust Corporation (США) - в отношении ООО "Русский стандарт водка" (РСВ).

