ЦБ Индии неожиданно снизил ключевую ставку на 50 б.п.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов по итогам заседания в пятницу, что стало неожиданностью для рынка.

Ставка по операциям РЕПО понижена с 6% до 5,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменений.

Кроме того, норма резервирования была сокращена на 100 б.п., до 3%. По словам главы RBI Санжая Малхотры, это позволит увеличить ликвидность в банковском секторе на 2,5 трлн рупий ($29,1 млрд) к ноябрю этого года.

С февраля индийский ЦБ понизил ставку в общей сложности на 100 б.п., и теперь она находится на минимуме с августа 2022 года. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих данных.

Также ЦБ подтвердил прогноз, который предусматривает, что экономика Индии в 2025-2026 финансовом году, который начнется в апреле, вырастет на 6,5%. В то же время прогноз для инфляции был снижен с 4% до 3,7%.