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В СНГ создадут единые правовые основы трансграничного банкротства

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Содружестве Независимых Государств создается модельный закон "О трансграничной несостоятельности и банкротстве", сообщила пресс-служба Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Сообщается, что заседание рабочей группы МПА СНГ по разработке проекта модельного закона "О трансграничной несостоятельности и банкротстве" состоялось в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Участие в мероприятии приняли представители парламентов стран СНГ, эксперты и сотрудники профильных профессиональных и научных организаций.

"Разрабатываемый модельный закон задает универсальный стандарт. Документ может быть адаптирован в странах СНГ для работы с любыми банкротствами из любых государств, в том числе - не входящих в Содружество", - говорится в сообщении.

"В процессе подготовки проекта модельного закона были определены ключевые категории и их роль в общей структуре документа. Особое внимание уделено ряду аспектов: выделены виды банкротных производств - основное и вторичное; рассмотрены вопросы международной правовой помощи, признания решений о банкротстве, вынесенных за рубежом, а также полномочий арбитражного управляющего, назначенного по таким делам. Отдельно затронуты вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в рамках процедур несостоятельности", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, значительное внимание уделено взаимодействию судов и арбитражных управляющих. В частности, в документе учтена возможность заключения соглашений между управляющими для координации их деятельности, например, при реализации активов должника из разных стран. "Это позволяет более эффективно защищать интересы самого должника и обеспечивать выполнение требований кредиторов. Также введена важная категория - "центр основных интересов должника", которая служит ориентиром при определении компетентной юрисдикции", - говорится в сообщении.

"Для дальнейшей доработки документа целесообразно рассмотреть различия в подходах отдельных юрисдикций к условиям открытия дел о несостоятельности, сформулировать перечень полномочий, которые может запросить арбитражный управляющий на территории другого государства, а также внедрить в процедуру трансграничного банкротства механизм выявления, отслеживания и возврата активов должника", - отметили в МПА СНГ.

Очередное заседание рабочей группы запланировано на октябрь 2025 года.

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