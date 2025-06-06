Основная сессия на "Мосбирже" открылась незначительными изменениями индексов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Московской бирже" российский рынок акций сохраняет консолидационные настроения и смешанную динамику blue chips на фоне опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины и ухудшения внешней конъюнктуры; инвесторы ожидают итогов заседания Банка России по монетарной политике (13:30).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов изменились менее чем на 0,1%; просели акции "НЛМК" (-0,6%) и АФК "Система" (-0,5%), подросли бумаги "МТС" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи снизился на 0,02% до 2856,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,02% до- 1137,09 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 0,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 июня, составляет 79,1272 рубля (+62,47 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как развивается ситуация на Украине, но отметил, что надеется на успешное урегулирование конфликта. Он сказал, что в ходе недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным попытался уговорить собеседника не отвечать на недавние украинские удары по российским аэродромам. Однако Путин предупредил его, что Россия ответит на эти удары.

Трамп также заявил, что если в США поймут, что сделки по украинскому урегулированию добиться не получается, то Вашингтон может ввести жесткие меры как в отношении России, так и в отношении Украины.

"Когда я пойму, что это не закончится, (...) мы будем очень жесткими. И это может коснуться обеих стран, если честно", - заявил онв Белом доме на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Мерц сказад, что рассчитывает обсудить с президентом США Трампом активизацию давления на Россию с тем, чтобы добиться урегулирования на Украине. "Америка снова находится в важном положении в том, чтобы сделать что-то, чтобы положить конец этой войне. Давайте поговорим, что мы можем сделать вместе", - сказал канцлер.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке акций сохраняются ожидания возможного смягчения риторики Банка России на пятничном заседании. "Большинство участников рынка ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21%, хотя мы ожидаем ее снижения на 200 базисных пунктов, до 19% годовых", - говорят эксперты.

Совет директоров "СПБ биржи" (+0,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, несмотря на чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 млрд руб. При этом "СПБ биржа" и ее расчетный депозитарий СПБ банк подали совместное заявление в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США на исключение из санкционного списка, что является важным шагом для разблокировки клиентских активов, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, завершение недели определят итоги заседания Банка России.

К развитию роста рынок акций подталкивают технические факторы и активная фаза дивидендного сезона, а также позитивные ожидания от заседания ЦБ. Однако неоднозначный новостной фон и невнятная динамика нефтяных котировок ощутимо сдерживают покупателей, считает аналитик.

"В первой половине дня индекс МосБиржи инерционно может попытаться пойти повыше - инвесторы, скорее, продолжат рассчитывать на позитив от заседания Банка России, ключевого события недели. И уже решение и риторика регулятора определят завершение сегодняшних торгов и ближайшие перспективы рынка. По нашим оценкам, рынок уже частично "заложился" на снижение ключевой ставки, причем индекс МосБиржи находится у линии среднесрочного понижательного тренда, от которой движение может быть сильным", - полагает Локтюхов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ консолидируется, поскольку инвесторы делают ставки на итоги пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ставка будет сохранена на уровне 21%, по крайней мере до следующего заседания. Тем не менее, некоторая часть экспертов допускает возможность снижения ставки до 20% или даже до 19% годовых, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, границы которого сузились до 2700-2950 пунктов. Определить направление нового тренда все еще затруднительно. Чтобы быть более уверенным, индексу нужно либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,3-0,8% по итогам волатильной сессии на негативных данных с рынка труда и слабых квартальных отчетностях ряда компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тысяч - до 247 тысяч, сообщило Министерство труда. Это максимальный показатель с начала октября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 235 тысяч, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился в 2,2 раза относительно предыдущего месяца - до $61,6 млрд, по данным министерства торговли. Это самый низкий объем с августа 2023 года. Эксперты в среднем ожидали уменьшения дефицита до $94 млрд.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 1,5% относительно предыдущих трех месяцев, в то время как стоимость рабочей силы увеличилась на 6,6%, по окончательным данным Минтруда. Предварительно сообщалось об уменьшении первого показателя на 0,8% и повышении второго на 5,7%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение производительности труда на 0,7% и увеличение стоимости рабочей силы на 5,7%.

В Азии утром в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,4-0,5%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День памяти).

Потребительские расходы в Японии в апреле снизились на 1,8% в помесячном сравнении и на 0,1% в годовом. Аналитики прогнозировали в среднем рост первого показателя на 1,4% и сокращение второго на 0,8%.

Накануне состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. Американский лидер оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4% до $65,04 за баррель (+0,7% в четверг), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5% до $63,04 за баррель (+0,8% накануне).

"Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли с КНР редкоземельными металлами.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.