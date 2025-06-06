Денежная база в РФ снизилась с 23 по 30 мая на 59,6 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 мая составил 18 032,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 мая денежная база в России равнялась 18 091,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,33%, или на 59,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.



