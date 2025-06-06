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"Сургутнефтегаз" в I квартале получил 439,7 млрд рублей чистого убытка

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в первом квартале 2025 года получил 439,7 млрд рублей чистого убытка против прибыли 268,5 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете компании по РСБУ.

Квартальная выручка не раскрывается, как и большинство иных статей раздела "финансовые результаты". Так, кроме чистого убытка раскрыт лишь "убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения" – 597,9 млрд рублей против 321,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года.

Также компания раскрыла бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Чистая прибыль по итогам минувшего года сократилась на 30,8% до 923,3 млрд рублей. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" – 1,026 трлн рублей, но совпал с расчетами агентства на основе рекомендации совета директоров компании по дивидендам.

Как сообщалось, совет директоров "Сургутнефтегаза" по итогам 2024 года рекомендовал дивиденды на привилегированную акцию в размере 8,5 рублей, на обыкновенную – 0,9 рублей. Годовое собрание акционеров компании, где будет рассмотрена рекомендация СД по дивидендам, пройдет в заочной форме 27 июня.

В обоих раскрытых отчетах значения статей баланса, необходимых для расчета "кубышки" (ликвидных активов, по большей части это миллиардные суммы на валютных депозитах в различных банках - ИФ), скрыты. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики российских банков и инвесткомпаний предполагали, что на конец года ликвидные активы "Сургутнефтегаза" составили порядка 6,513 трлн руб.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" – 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Сургутнефтегаз
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