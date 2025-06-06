Совет директоров "Мечела" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мечела" рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций в связи с получением убытка за 2024 год, сообщила компания.

По итогам прошлого года компания получила чистый убыток по РСБУ в размере 9,9 млрд рублей.

Консолидированный чистый убыток группы за 2024 год составил 37,1 млрд рублей против прибыли в 22,3 млрд рублей годом ранее. "Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки ЦБ и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы", - пояснял "Мечел", комментируя отчетность по МСФО.

Годовое собрание акционеров "Мечела" состоится 27 июня в Москве. Реестр для участия в собрании, которое впервые с 2019 года пройдет в очной форме, закроется 4 июня.

"Мечел" в последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года.