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В набсовет ВТБ номинированы президент "НПФ Газфонд" и гендиректор УК "Лидер"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент "НПФ Газфонд" Юрий Шамалов и генеральный директор УК "Лидер" Анатолий Гавриленко номинированы в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимых директоров, следует из бюллетеня для голосования на ГОСА.

Актуальный состав набсовета, избранный на прошлогоднем собрании, банк не раскрывает, при этом список кандидатов из 11 человек на 11 мест был известен. От государства в него входили вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минцифры Максут Шадаев, в качестве независимых директоров в совет были номинированы член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.

Каганов и Репин в список в этом году не попали, вместо них в совет номинированы Шамалов и Гавриленко. По остальным кандидатам изменений по сравнению с прошлым годом не произошло.

Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня в заочной форме, дата закрытия реестра для участия в голосовании - 5 июня.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах и членах набсовета ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

"НПФ Газфонд", чей представитель номинирован в набсовет ВТБ, по данным источников издания Frank Media, в 2023 году мог выкупить часть акций банка в рамках SPO на 93 млрд рублей.

ВТБ Андрей Костин Росимущество УК "Лидер" НПФ Газфонд
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