Equinor к 2050 году прогнозирует развилку спроса на нефть 24-101 млн б/с

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Норвежский производитель энергоресурсов Equinor представил свое видение развития мировой экономики до 2050 года по четырем различным сценариям.

Так, сценарий "Стены" исходит из исторических тенденций на энергетическом рынке и предполагает, что меры по борьбе с изменением климата будут постепенно набирать обороты.

Второй вариант развития, "Мосты" предполагает нормативный сценарий ретроспективного анализа, демонстрирующий колоссальные изменения, необходимые для того, чтобы удержаться в пределах углеродного бюджета, где температура меняется на 1,5°C (по "Парижскому соглашению" - ИФ).

Возможно, будет реализовываться вариант "Площади", где открытая торговля и трансграничные инвестиции способствуют более высокому экономическому росту, большему потреблению и доступной энергии.

Четвертый вариант, "Силос", рассматривает раздробленный мир, в котором ограниченная глобальная торговля и отсутствие сотрудничества препятствуют росту и формируют потребление вокруг проблем энергетической безопасности.

Equinor не приводит свои оценки спроса по нефти и газу за 2024 год. По данным Energy Institute, в 2023 году спрос на газ составил 4 трлн кубометров, спрос на нефть - 103,4 млн б/с (с учетом других жидких углеводородов).

По сценарию "Стены" спрос на нефть в 2030 году составит 100,4 млн б/с, через 10 лет упадет до 91,8 млн б/с, к 2050 году - до 82,4 млн б/с, то есть будет снижаться со среднегодовым темпом в 0,3%. При этом в Индии будет наблюдаться среднегодовой рост в 2% - 6,6 млн б/с в 2030 году, 7,7 млн б/с в 2040 году, 8,2 млн б/с - в 2050 году. Потребление в Китае по данному сценарию снижается с темпом в 0,5% - с 17 млн б/с в 2030 году до 12,6 млн б/с к 2050 году. Африка нарастит потребление с 4,9 млн б/с в 2030 году до 6,8 млн б/с в 2050 году.

Спрос на газ в случае реализации сценария "Стены", считает Equinor, будет расти со среднегодовым темпом в 0,3%: 4,5 трлн куб. м в 2030 году, 4,66 трлн куб. м в 2040 году, но упадет до 4,44 трлн куб. м к 2050 году. Крупнейшим потребителем останется Северная Америка, которая за этот период будет снижать потребления на 0,1%: 1,19 трлн куб. м в 2030 году, 1,16 трлн куб. м в 2040 году, 1,04 трлн куб. м в 2050 году. Потребление газа в Китае, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом в 2,1%: 559 млрд куб. м в 2030 году, 644 млрд куб. м в 2040 году. При этом в дальнейшем оно будет снижаться и к концу прогнозируемого периода составит 621 млрд куб. м. Евросоюз в данном варианте снизит потребление газа с 333 млрд куб. м в 2030 году до 173 млрд куб. м в 2050 году.

По сценарию "Площади" Equinor видит спрос на нефть в 102,7 млн б/с в 2030 году, 103 млн б/с в 2040 году, 101,4 млн б/с в 2050 году. При этом Китай будет наращивать потребление со средним темпом в 0,4%, но к 2050 году спрос на нефть в стране снизится до 16,5 млн б/с по сравнению с 17,3 млн б/с в 2030 году. Индия нарастит спрос с 6,7 млн б/с в 2030 году до 9,4 млн б/с в 2050 году, а Африка - с 5 млн б/с до 8,8 млн б/с.

В сценарии "Площади" компания видит самый высокий спрос на газ: 5,3 трлн куб. в 2050 году по сравнению с 4,6 трлн куб. м в 2030 году. Наращивать потребление будет Северная Америка (0,3%) - с 1,19 трлн куб. м в 2030 году до 1,17 трлн куб. м в 2050 году, Индия (3%) - с 103 до 159 млрд куб. м, Китай (2,5%) - с 575 млрд куб. м до 711 млрд куб. м, Африка (2,5%) - с 221 млрд куб. м до 332 млрд куб. м.

Вариант "Мосты" предполагает обвальное падение спроса на ископаемое топливо: по нефти со средним темпом на 4,2% - с 78,7 млн б/с до 24,3 млн б/с, по газу (-3,8%) - с 3,9 трлн куб. м в 2030 году до 1,2 трлн куб. м в 2050 году. В этом сценарии спрос на нефть в Китае уже в 2030 году составит лишь 11,2 млн б/с, а в 2050 году - 5,2 млн б/с (в 2024 году он составляет около 17 млн б/с - ИФ). Северная Америка снизит потребление нефти с 17 млн б/с в 2030 году до 3,9 млн б/с в 2050 году, ЕС - с 7,2 млн б/с до 1,1 млн б/с. Потребление газа по сценарию "Мосты" в Китае рухнет с 465 млрд куб. м в 2030 году до 147 млрд куб. м в 2050 году, в Северной Америке - с 995 млрд куб. м до 248 млрд куб. м, в ЕС - с 318 до 59 млрд куб. м.

В сценарии "Силос" спрос на нефть снижается на 0,3%: 100,4 млн б/с в 2030 году, 91 млн б/с в 2040 году, 82,1 млн б/с в 2050 году. При этом Китай снижает потребление с 16,7 млн б/с в 2030 году до 11 млн б/с в 2050 году, Индия наращивает спрос с 6,5 млн б/с до 7,3 млн б/с, Африка - с 4,8 млн б/с до 5,3 млн б/с.

Потребление газа по варианту "Силос" снижается с 4,4 трлн куб. м в 2030 году до 4,2 трлн куб. м в 2040 году и до 3,7 трлн куб. м в 2050 году. Северная Америка снизит его с 1,16 до 0,9 трлн куб. м к 2050 году, Китай - с 536 млрд до 516 млрд куб. м (среднегодовой рост в 1,4%), Индия (1,9%) увеличит спрос с 97 млрд до 118 млрд куб. м, Африка - с 200 млрд до 211 млрд куб. м.