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"Газпром" выводит из многолетнего резерва компрессорные мощности в ЯНАО для увеличения поставок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром трансгаз Сургут" восстанавливает второй компрессорный цех Пурпейской компрессорной станции (КС-02, Ямало-Ненецкий автономный округ), который стоял в резерве с 2001 года, сообщает корпоративная газета компании "Сибирский газовик".

Возвращение цеха в газотранспортную систему позволит не только снять часть нагрузки с других станций магистрали, но и прокачивать по ней дополнительные объемы газа. Первые два агрегата цеха планируется подготовить к пуску уже в этом году.

По данным газеты, второй цех КС-02 был построен в 1980 году, а к началу 2000-х годов потребность в нем отпала, так как его мощности оказались избыточными для перекачиваемых в то время объемов газа. В 2001 году цех вывели в резерв и спустя четыре года полностью отключили от магистрали.

Восстановительные мероприятия начались в 2013 году, когда было принято решение вернуть цех в строй. Темпы этих работ изначально были невысокими, но в настоящее время принято решение ускорить восстановительные работы.

"В последнее время газотранспортная система общества все более активно используется для поставок газа в южном направлении, в сторону Республики Казахстан, объемы транспортировки по газопроводу "Уренгой-Челябинск" неуклонно растут. Это говорит о том, что потребность во втором цехе КС-02 становится все более очевидной", - сообщается в статье.

В текущем году для запуска двух агрегатов планируется также завершить ремонт связанных с ними технологических трубопроводов и всего сопутствующего оборудования.

Предполагается, что второй цех "Пурпейской" сможет гарантированно работать 15-20 лет. Агрегаты еще не выработали назначенный заводской ресурс, после восстановительного ремонта у них будет необходимый запас прочности. Вместе с восстановлением проводится и частичная модернизация оборудования.

Газоперекачивающие мощности второго цеха КС-02 представляют собой восемь газотурбинных агрегатов стационарного типа - ГТК-10-4, которые распределены на два машинных зала.

В настоящее время мощности Пурпейской компрессорной станции обеспечивают перекачку 240 млн. куб. метров газа в сутки.

Газпром
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