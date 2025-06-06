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ЦБ не видит необходимости в активном использовании инструмента санации

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в активном использовании инструмента санации: состояние банковского сектора устойчивое, запас капитала есть, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

ЦБ в 2017 году изменил схему санации финансовых организаций, ввел новый механизм оздоровления – через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом Банк России не исключал, что при необходимости будет применяться и "старая" схема санации с привлечением инвестора и АСВ.

"Мы оцениваем состояние банковского сектора как устойчивое. Не видим тех рисков, о которых вы говорите. На мой взгляд, механизм санации, который мы предложили вместо кредитного, когда сразу капитализируется банк, он себя оправдал гораздо более эффективно, чем предыдущий инструмент", - заявила Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько адекватен нынешней экономической ситуации механизм санации с участием ФКБС.

"Но, наверное, вы правы, надо время от времени смотреть, что можно поднастроить, если в этом есть необходимость. Но мы не видим сейчас, что мы его активно будем применять, потому что состояние финансового сектора устойчивое. И мы планово выходим из регуляторных послаблений, которые давали. Из большинства из них банки уже вышли, вполне справляются и наращивают кредитование. Достаточно запаса капитала есть. Здесь нет никаких особых опасений", - добавила Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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