Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало мая 2025 года оценивались в 358 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 41,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за апрель запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото незначительно, на 0,5 тонны (1%), снизились.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.