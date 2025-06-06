Россия ввела пошлину на экспорт чистопородных овец и ягнят

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - РФ ввела пошлину на экспорт чистопородных овец и ягнят возрастом до одного года.

Как сообщается в постановлении правительства, подписанном 5 июня и опубликованном на официальном портале правовой информации, перечень ставок дополнен позициями под кодами ТН ВЭД ЕАЭС, относящимися к чистопородным овцам и ягнятам до одного года.

Согласно примечанию к постановлению, в течение трех лет после вступления этого документа в силу ставка вывозной пошлины на эту продукцию будет составлять 5%.

Постановление вступает в силу через семь дней после его публикации.