Производство водки в РФ в январе-мае снизилось на 13,2%, вина – выросло на 10,4%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Производство водки в РФ в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13,2%, до 25 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные предприятия сократили производство на 19,5% до 2,69 млн дал, ликероводочных изделий было выработано 6,539 млн дал (на 3% меньше). В целом спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) за этот период было произведено 37,41 млн дал, что на 12,1% меньше прошлогоднего.

Как заявили "Интерфаксу" в службе, по итогам пяти месяцев отмечается замедление отрицательной динамики в сегменте алкогольной продукции крепостью свыше 9 градусов. Причинами этого в службе назвали постепенное восстановление спроса. "Плюс уже реализованы товарные запасы, сделанные в конце прошлого года на фоне изменения ставки акциза и минимальной розничной цены", - пояснили в ведомстве.

По итогам четырех месяцев падение производства в этом секторе алкогольного рынка составляло 14,7%.

В то же время производство виноградных вин за пять месяцев выросло на 10,4% до 14,699 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 17,8% до 6,012 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало до 37,2 тыс. дал со 177,9 тыс. дал, с содержанием этилового спирта – до 11,4 тыс. дал с 25,5 тыс. дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 550,4 тыс. дал, что на 15,9% меньше, чем годом ранее.

Резко снизился и выпуск слабого алкоголя – до 599,7 тыс. дал с 8,5 млн дал годом ранее.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-мае составило 59,958 млн дал, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.