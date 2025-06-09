Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 0,8%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается из-за закрытия позиций игроками на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступает выросшая ранее нефть (августовский фьючерс на нефть Brent торгуется выше $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,8%, лидерами снижения выступают акции "Интер РАО" (-9,7% после отсечки дивидендов за 2024 год), "Группы компаний ПИК" (-3,8%), АФК "Система" (-2,4%),

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2762,76 пункта (-0,8%), индекс РТС – 1099,31 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 июня, составляет 79,1703 руб. (+4,31 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "ММК" (-1,6%), "ВК" (-1,6%), "Норникеля" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Т-Технологий" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Подорожали акции "МТС" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Ключевая ставка ЦБ РФ

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке – не предопределено (снижение ставки - ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.

Трамп об РФ и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа. Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. В то же время Трамп выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет ядерную войну.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ.

В минувшую среду президент РФ в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности РФ обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ЦБ РФ перешел к снижению ключевой ставки, но при этом сохранил жесткий сигнал, что вызвало сильные продажи в акциях. Однако наблюдаемая реакция представляется чересчур эмоциональной и вполне возможно, что в ближайшие сессии инвесторы попытаются вернуться к покупкам, если это позволит сделать геополитический фон. ЦБ РФ наконец перешел к циклу смягчения монетарной политики, а перспективы дальнейших действий регулятора помогут оценить данные по потребительской инфляции страны за май, которые выйдут 11 июня, напомнила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что проинфляционные риски остаются высокими и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может включать паузы между снижениями или даже повышение ставки в случае ускорения инфляции.

Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 100-дневной скользящей средней и переломить среднесрочный нисходящий тренд, вновь перейдя к коррекции. Ближайший уровень поддержки индекс МосБиржи может нащупать в районе 2750 пунктов, считает Смирнов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", итоги заседания Банка России в пятницу несколько охладили настроения на фондовом рынке. Само решение понизить ключевую ставку на 1 п.п. в принципе позитивно для фондового рынка, но такое решение во многом было уже учтено в котировках и спровоцировало закрытие позиций участниками рынка, которые могли ожидать более выраженного понижения ключевой ставки. Кроме того, относительно жесткие заявления регулятора добавили аргументов в пользу продаж.

Можно предположить, что масштаб распродаж в пятницу носил избыточный характер. Более низкая ставка ЦБ, позитивная динамика на рынке облигаций и дальнейшее выравнивание кривой доходности облигаций - благоприятные для рынка акций факторы. В этом контексте на рынке может присутствовать селективная покупка, и инвесторы проявят интерес в отношении акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, например, потребительского и фармацевтического секторов, считают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов предупреждает, что сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс МосБиржи к минимумам мая.

"Негативное пятничное закрытие (индекс МосБиржи резко снизился и ушел в "минус" по итогам недели), отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на фондовом рынке. Первой целью отката индекса МосБиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая - в район 2670-2690 пунктов. Сегодня ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - считает Локтюхов.

Мировые фондовые площадки

Индексы акций в США в пятницу выросли на 1-1,2% на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. Индекс S&P 500 (+1%) завершил торги выше отметки 6000 пунктов впервые с февраля, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в США в мае увеличилось на 139 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу также оказали сигналы о том, что Вашингтон и Пекин будут стремиться к решению торгового спора. Днем ранее состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли, и Трамп оценил их как положительные. По его словам, делегации США и Китая вскоре должны провести встречу.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%) в ожидании торговых переговоров между США и Китаем; слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Биржи Австралии в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня рождения короля.

Объем экономики Японии в первом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составлял 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Между тем импорт упал на 3,4% - до $212,9 млрд. Показатель демонстрирует снижение с начала текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.

Тем временем на нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо снижаются перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,22 за баррель (-0,4% и +1,7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $64,36 за баррель (-0,3% и +1,9% в пятницу).

Встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо". Американскую сторону на торговых переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.