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Alphawave Semi приняла предложение Qualcomm о покупке за $2,4 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель полупроводниковых компонентов Alphawave IP Group (Alphawave Semi) принял предложение Qualcomm Inc. о покупке за $2,4 млрд через два месяца переговоров.

Как сообщает Alphawave Semi, Qualcomm заплатит $2,48 (183 пенса) за акцию компании. Это предусматривает премию в 96% к цене бумаг на закрытие рынка 31 марта - в последний день до того, как Qualcomm сообщила о своем интересе к компании.

Совет директоров Alphawave Semi считает предложенные условия справедливыми и разумными, и намерен рекомендовать акционерам компании голосовать в пользу сделки с Qualcomm.

Стороны рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2026 года.

Alphawave Semi, созданная в 2017 году, является поставщиком решений в сфере высокоскоростных соединений для глобальной технологической инфраструктуры

Qualcomm Alphawave Semi США Великобритания
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