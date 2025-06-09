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Brent подорожала до $66,66 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нефть торгуется в небольшом плюсе в понедельник на фоне оптимизма, связанного с ожиданиями очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что встреча делегаций состоится 9 июня в Лондоне, выразив надежду, что все "пройдет очень хорошо".

К 14:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,29%) до $66,66 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,19 (0,29%), до $64,77 за баррель.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин. "Если итоги встречи в Великобритании также будут вселять оптимизм, негативные экономические последствия торговой войны могут уменьшиться", - отмечает аналитик SDIC Essence Futures Co. Гао Миньюй.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение китайского импорта в мае в целом, и закупок нефти в частности, что является сдерживающим фактором для нефтяного рынка. Совокупный объем импорта уменьшился на 3,4% в годовом выражении, импорт нефти - на 3%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Brent WTI Дональд Трамп США Китай
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