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Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно опускаются в понедельник перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

Встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо".

Американскую сторону на торговых переговорах будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $66,4 за баррель, что на $0,07 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $1,13 (1,7%), до $66,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,06 (0,09%) до $64,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,21 (1,9%), до $64,58 за баррель.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

"Если итоги встречи в Великобритании также будут вселять оптимизм, негативные экономические последствия торговой войны могут уменьшиться", - отмечает аналитик SDIC Essence Futures Co. Гао Миньюй.

"Рынок справился с влиянием краткосрочного "медвежьего" фактора в виде решения ОПЕК+ о наращивании добычи в июле, и ряд факторов, включая, улучшение макроэкономической ситуации, высокий сезонный спрос и сохранение геополитических рисков, поддерживают цены", - говорит эксперт, которого цитирует Bloomberg.

нефть Brent
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