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Аналитик BofA заявил о начале ценовой войны Саудовской Аравии за долю нефтяного рынка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия приступила к реализации стратегии, предусматривающей долгосрочную ценовую войну с целью восстановления утраченной доли мирового рынка нефти, сказал Bloomberg TV глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш.

"Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а продолжительный и постепенный", - сказал он.

По словам аналитика, это связано с намерением отвоевать долю рынка у американских сланцевых производителей, которые сталкиваются с более высокими производственными издержками.

Ранее "восьмерка" стран ОПЕК+ объявила о третьем увеличении добычи более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в июле. До этого группа "добровольцев" ограничивала добычу, чтобы поддержать цены на рынке.

Саудовская Аравия также конкурирует с другими странами ОПЕК.

"Они уже более трех лет поддерживали цены самостоятельно, что позволило конкурентам нарастить добычу. Теперь с этим покончено", - отметил Бланш.

ОПЕК Bank of America Саудовская Аравия Франсиско Бланш
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