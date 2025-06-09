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Crane купит бизнес Baker Hughes в сфере сенсорных технологий за $1,2 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель промышленной продукции Crane Co. договорился о покупке подразделения Baker Hughes Co. в сфере сенсорных технологий за $1,15 млрд.

Сделка по приобретению компании Precision Sensors & Instrumentation (PSI) будет оплачена денежными средствами, ее стоимость учитывает ожидаемую налоговую выгоду в размере около $90 млн, сообщает Crane.

Закрытие транзакции запланировано на конец 2025 - начало 2026 года.

Выручка PSI в 2025 году прогнозируется на уровне $390 млн, скорректированная EBITDA - $60 млн.

Baker Hughes Crane Co США
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