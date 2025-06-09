Рынок акций начал неделю с отката ниже 2740п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги "Интер РАО"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения на фоне неопределенности в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $67 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов, достигнув уровня почти двухнедельной давности; лидерами снижения после отсечки годовых дивидендов выступили акции "Интер РАО" (-11,3%, выплаты - 0,3538 рубля на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2737,76 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1089,59 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составил 79,1543 руб. (-1,6 копейки).

Подешевели также акции "Мечела" (-3,8%), "Северстали" (-3,4%), "ФосАгро" (-3,4%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), "АЛРОСА" (-3%), "НЛМК" (-2,9%), ОК "Русал" (-2,8%), "ММК" (-2,6%), АФК "Система" (-2,6%), "Газпрома" (-2,4%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "ВК" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "МТС" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (-0,6%), ВТБ (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (+0,5%).

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа. Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. Трамп также выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядерную войну.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ.

В минувшую среду президент РФ в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности РФ обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в понедельник продолжил снижение - вероятно, ключевой причиной является усиление геополитической эскалации и отсутствие реальных договоренностей в части конфликта на Украине. Ближайшие контакты делегаций РФ и Украины ожидаются только в конце июня. Дополнительное давление на рублевые цены акций продолжает оказывать крепкий рубль.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, рынок акций РФ продолжил нисходящую коррекцию, стартовавшую в пятницу, когда ЦБ РФ впервые за последние два года понизил ключевую ставку. В среднесрочной перспективе это позитивно как для акций, так и для долгового рынка.

Однако решение было отчасти ожидаемым: рынок активно рос до заседания ЦБ, а на факте позитивного события участники торгов предпочли зафиксировать позиции. Такой осторожно-спекулятивный подход во многом объясняется осторожностью самого ЦБ - в пятницу он дал нейтральный сигнал и не продемонстрировал уверенности в дальнейшей траектории и скорости своей монетарной политики. А без картины будущего, которая могла бы сформировать позитивные ожидания у участников торгов, снижение ключевой ставки на 1 п.п. фактически ничего не меняет для большинства компаний, считает эксперт.

Чисто технически индекс МосБиржи утягивается вниз акциями "Газпрома" , которые снижаются сильнее других тяжеловесов. Бумага не успела нащупать истинное дно две недели назад и сделала передышку по случаю заседания ЦБ. Но сразу после заседания актив вновь вернулся к нисходящей динамике. Пока бумаги концерна не нащупают значимую поддержку, вряд ли можно ожидать полноценного разворота рынка. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 июня - 2710-2770 пунктов, полагает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник продолжил снижение, отыгрывая ужесточение тона ЦБ РФ и дивидендные отсечки.

Акции "Соллерса" (-0,1%, до 787 рублей) до конца вторника торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 70 руб. с текущей доходностью 8,6%. В СМИ на прошлой неделе появились сообщения о проекте собрания акционеров "РусГидро" (+2,2%, до 0,4676 рубля) 30 июня, на котором будет предложено либо утвердить невыплату дивидендов за 2024 год, либо выплату в размере 0,076 руб. на бумагу, что предполагает доходность 16,6%. По бумагам "РусГидро" , таким образом, сохраняется дивидендная интрига, при этом в мае в Минэнерго настаивали на направление дивидендов компании на ее развитие, отметила аналитик.

Бумаги "Норникеля" подросли вслед за скачком цен на платину и палладий, которые достигли максимумов с 2021 и 2024 годов соответственно (на палладий приходится порядка четверти выручки ГМК). Скачок цен на металлы произошел вслед за серебром и может быть обеспечен ожиданиями усиления спроса на металлы в случае оживления экономики Китая. "Норникель" в отчете за 2024 год по РСБУ показал падение чистой прибыли на 57% (до 123 млрд руб.), однако уже в I квартале текущего года прибыль ГМК выросла более чем в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 61 млрд руб., а выручка - на 21%, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдаются нейтральные настроения: инвесторы ждут торговых новостей, а позже по ходу недели - данных по инфляции в США. Индексы МосБиржи и РТС ускорили снижение, продолжая отыгрывать жесткий пятничный сигнал ЦБ РФ, а также дивидендные "гэпы". Дата следующих прямых переговоров РФ и Украины также не определена, что лишает рынок краткосрочных "бычьих" драйверов движения, констатирует представитель "Велес Капитала".

Инвестиционный стратег компании "Гарда капитал" Александр Бахтин полагает, что в случае с решением ЦБ РФ по ставке сработала поговорка "покупай на слухах, продавай на фактах". После шести подряд торговых сессий безостановочного роста индекс гособлигаций RGBI резко пошел вниз, похожая ситуация наблюдается и по индексу МосБиржи.

Дополнительно на акции оказывает давление геополитическая неопределенность: надежд на скорое урегулирование украинского конфликта пока нет. Против акций играет и сильный рубль. Несмотря на снижение ключевой ставки, он остается крепким. Причина в слабом внутреннем спросе на иностранную валюту и в нормативах обязательной продажи выручки экспортерами, считает эксперт.

Также против российского рынка играет относительно невысокая нефть: Brent сейчас торгуется на уровне $65-67 за баррель. Текущая рабочая неделя будет короткой, поэтому торговая активность может быть пониженной. На горизонте недели ожидается, что индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2900 пунктов. Инвесторы будут пристально следить за комментариями представителей ЦБ РФ. Пока регулятор подал рынку достаточно жесткий сигнал: высокие ставки надолго. Поэтому на быстрое ее снижение пока рассчитывать не стоит. Банк России на этой неделе опубликует обзор рисков финансовых рынков. Также выйдут данные Росстата по индексу потребительских цен. А российские компании продолжат принимать решения по дивидендам. В мире внимание будет обращено на торговые переговоры между США и Китаем, которые пройдут в Лондоне. Если стороны договорятся, то это может улучшить общий риск-аппетит и быть позитивно для сырьевых котировок, считает Бахтин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов предупреждает, что сохранение коррекционных настроений на рынке может привести индекс МосБиржи к минимумам мая.

Негативное пятничное закрытие (индекс МосБиржи резко снизился и ушел в минус по итогам недели), отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на фондовом рынке. Первой целью отката индекса МосБиржи видится движение к минимумам мая - в район 2670-2690 пунктов, считает Локтюхов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%) в ожидании торговых переговоров между США и Китаем; "минусует" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,2-0,5%, FTSE не изменился), но стабилизировались США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Биржи Австралии в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня рождения короля.

Объем экономики Японии в первом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%, и эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составлял 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%. Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.

Объем китайского экспорта в мае увеличился на 4,8% в годовом выражении и составил $316,1 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Между тем импорт упал на 3,4% - до $212,9 млрд. Показатель демонстрирует снижение с начала текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5% и снижение второго на 0,9%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут в ожидании итогов торговых переговоров США и Китая, стартовавших в Лондоне. Если сторонам удастся прийти к договоренности, это позитивно отразится на перспективах мировой экономики и спросе на сырьевые товары, включая нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,87 за баррель (+0,6% и +1,7% в пятницу), июльская цена фьючерса на WTI - $64,98 за баррель (+0,6% и +1,9% в пятницу).

Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся в Швейцарии 10-11 мая. Тогда стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Между тем опубликованные в понедельник статданные показали сокращение китайского импорта в мае, в том числе снижение закупок нефти, что является негативным фактором для рынка. Совокупный объем импорта уменьшился на 3,4% в годовом выражении, импорт нефти - на 3%, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились акции "ЭсЭфАй" (-11,6% после отсечки дивидендов), ПАО "НоваБев Групп" (-5,6% после отсечки дивидендов), ПАО "Европлан" (-5%), ПАО "Группа Позитив" (-4,9%), "М.Видео" (-4,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-4,2%), ПАО "ВИ.ру" (-4,1%), ПАО "Светофор групп" (-4%), "Совкомфлота" (-3,8%), ГК "Самолет" (-3,8%), "ВСМПО-Ависма" (-3,6%), банка "Санкт-Петербург" (-3,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-3,5%), "Акрона" (-2,9% после отсечки дивидендов).

Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,2%), "Мосэнерго" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,86 млрд рублей (из них 8,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка , 6,49 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,39 млрд рублей на акции "Газпрома" ).