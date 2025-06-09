Поиск

В США инфляционные ожидания населения в мае снизились до 3,2%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания американского населения на ближайший год в мае снизились до 3,2% с 3,6% в апреле, показал опрос, проведенный Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Продовольственная инфляция через год ожидается на уровне 5,5% вместо 5,1% месяцем ранее. Это максимум с октября 2023 года.

Рост цен на бензин прогнозируется потребителями на уровне 2,7% против 3,5% в апреле, жилья - 3% против 3,3%.

Общие инфляционные ожидания на ближайшие три года снизились в прошлом месяце до 3% с 3,2%, пять лет - до 2,6% с 2,7%.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае.

По результатам опроса ФРБ Нью-Йорка, вероятность роста безработицы в ближайший год теперь оценивается в 40,8% против 44,1% месяцем ранее. Доля опасающихся остаться без работы в тот же период сократилась до 14,8% с 15,3%.

Ожидания роста рынка акций повысились до 36,3% с 35,7% в апреле.

CNBC называет результаты опроса ФРБ Нью-Йорка менее волатильными по сравнению с опросами Мичиганского университета и Conference Board.

Conference Board США Мичиганский университет ФРБ Нью-Йорка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK Tech видит задачей IPO получение публичного статуса

В VK Tech задумались о выходе на рынки ЮВА и Северной Африки

Citi улучшил прогноз для S&P 500 на конец года до 6300 пунктов

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,35 трлн рублей

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

Норвежский госфонд призвал к срочной реформе рынков капитала Европы

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе420 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6522 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });