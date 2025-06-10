Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%, лидирует ПИК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после 2-дневного падения на итогах июньского заседания ЦБ РФ, который не стал смягчать сигнал в отношении дальнейшей монетарной политики, а также из-за опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине; фактором поддержки выступает выросшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent превысил $67 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,7%, лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+2,2%), "Норникеля" (+1,9%), ОК "Русал" (+1,9%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2757,99 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составляет 79,1543 руб. (-1,6 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,2% "префы"), ВТБ (+1,5%), АФК "Система" (+1,1%), "ВК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,1%).

Президенту США Дональду Трампу удастся договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о том, как закончить конфликт на Украине, считает генсек НАТО Марк Рютте. "Он (Трамп) должен начать обсуждать с президентом Путиным, как завершить эту ужасную войну", - сказал он в лондонском аналитическом центре "Чатэм хаус" в понедельник.

Рютте отметил, что Трамп, в отличие от прежней администрации, выстраивает такой диалог, но, естественно, он координирует действия с союзниками по НАТО. По его мнению, именно такие обсуждения имеют большую важность для того, чтобы содействовать завершению конфликта.

Обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если не будет упоминаться в коммюнике по итогам ближайшего саммита альянса, заявил в понедельник Рютте. "Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал Рютте в ходе выступления в Лондоне.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В 2008 году на саммите в Бухаресте союзники по НАТО пообещали, что Украина однажды присоединится к этому военному альянсу.

Вашингтон не намерен прерывать сотрудничество с Киевом в сфере спутниковой разведки, сообщил журнал Foreign Policy. "Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя", - отмечает издание со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Трампа.

"Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это ее глаза и уши", - говорится в статье.

Начиная с 2022 года США предоставляют Украине доступ к платформе спутниковых снимков, которые позволяют отслеживать перемещения Вооруженных сил РФ на поле боя. Как ранее сообщила газета New York Times, украинская армия в подавляющем большинстве операций с применением дальнобойных ударов опирается именно на координаты, получаемые от разведки США.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ в начале недели продолжил движение вниз в рамках коррекции на дивидендных отсечках и сохраняющейся неопределенности по вопросам геополитики и денежно-кредитной политики Банка России. ЦБ на прошлой неделе снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, однако сделал акцент на том, что смягчение ДКП не будет быстрым или значительным: реальные ставки по-прежнему остаются высокими, а период жесткой политики затянется до достижения целей по инфляции в 2026 году. Комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной укрепили ожидания, что дальнейшее ослабление ставок не является предопределенным сценарием, и регулятор будет действовать осторожно.

Дополнительное влияние на рынок оказывают и геополитические риски - неопределенность вокруг новых переговоров России и Украины, ход которых замедлился после очередной эскалации и отсутствия результатов. Президент США Трамп вновь напомнил о возможности новых санкций против России, а также высказал осторожную поддержку переговорному процессу, при этом не исключив жестких мер в будущем.

Технически индекс МосБиржи закрепился ниже 10-дневной средней EMA, которая сейчас проходит на уровне 2803 пунктов, что иллюстрирует выраженное доминирование продавцов. Медианный индекс силы "медведей" по EMA-10 составляет -78 пунктов, что говорит о сохраняющемся высоком давлении продавцов и преобладании негативных настроений на рынке. При такой конфигурации технических индикаторов ближайшая цель снижения смещается к зонам недавних минимумов в районе 2670-2690 пунктов, а разворот можно ожидать только при стабилизации выше 2750 пунктов и возвращения индекса к EMA-10, что на данный момент маловероятно без появления сильных позитивных новостей, считает Магомедов.

В США индексы акций S&P 500 и Nasdaq накануне подросли на 0,1-0,3%, Dow практически не изменился; инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле в ожидании важных статданных на этой неделе.

В понедельник США и КНР провели в Лондоне очередной раунд торговых переговоров. По данным Associated Press (AP), китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщило агентство. AP также отметило, что переговоры могут продолжиться и во вторник.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". По словам Трампа, США "хотят открыть для себя Китай".

Также во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов, который Китай приостановил.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае. Эксперты в среднем полагают, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 2,5% с 2,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Аналитики Citigroup улучшили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 6300 пунктов с ожидавшихся ранее 5800 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года он поднимется до 6500 пунктов. Это обусловлено "оптимизмом в отношении крупных компаний США", говорится в сообщении банка.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон также сулит хорошие перспективы американскому рынку акций благодаря улучшению прогнозов в отношении корпоративных прибылей. Он подтвердил оценку, согласно которой значение S&P 500 через двенадцать месяцев будет находиться в районе 6500 пунктов.

В Азии во вторник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке игроки сохраняют оптимистичный настрой в свете прошедшего в Лондоне второго раунда торговых переговоров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,2 за баррель (+0,3%), июльская цена фьючерса на WTI - $65,39 за баррель (+0,2%).

Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся в Швейцарии 10-11 мая. Тогда стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.

Тем временем, очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане, сообщили в МИД Ирана.