ЦБ отметил ускорение розничных кредитов в мае с поправкой на сезонность

Динамика кредитов юрлицам ниже данных марта и апреля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Розничное кредитование в мае с поправкой на сезонность, по оперативным данным, ускорилось, прирост корпоративного кредитования был ниже показателей марта и апреля, говорится в очередном выпуске комментария ЦБ по денежно-кредитным условиям.

Оперативные данные свидетельствуют о незначительном ускорении требований к населению в мае с поправкой на сезонность. Прирост требований к организациям с исключением влияния сезонного фактора был ниже показателей марта и апреля.

ЦБ отмечает, что прирост средств на рублевых депозитах населения в мае замедлился и сложился несколько ниже, чем в 2022 - 2024 годах.

"Вместе с тем снижение темпов роста депозитов населения в мае носит в большей степени сезонный характер, связанный в том числе с тратами в период государственных выходных, и не свидетельствует об изменении сберегательных настроений населения", - говорится в комментарии.