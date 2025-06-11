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ЦБ повысил оценку профицита торгового баланса РФ январе-апреле до $39,5 млрд с $39,2 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2025 года составило $39,5 млрд, что на $7,1 млрд, или на 15,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд), сообщает Банк России.

Эта оценка профицита внешней торговли за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($39,2 млрд), в то же время оценка этого показателя за апрель осталась на уровне $9,0 млрд.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ Экспорт из России в январе-апреле 2025 года теперь оценивается в $129,3 млрд (выше предыдущей оценки - $128,7 млрд), что на $6,7 млрд, или на 4,9%, меньше аналогичного показателя прошлого года ($136,0 млрд). Оценка экспорта в апреле снижена до $33,1 млрд с $33,2 млрд.

Импорт в январе-апреле 2025 года оценивается в $89,8 млрд (по предыдущей оценке - $89,6 млрд), что на $0,4 млрд, или на 0,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года ($89,4 млрд). Оценка импорта в апреле снизилась до $24,0 млрд с $24,2 млрд.

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