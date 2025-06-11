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В мае цены на овощи "борщевого набора" росли двузначными темпами

Свекла выиграла лидерство у капусты

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России цены на овощи "борщевого набора", за исключением картофеля, в мае по сравнению с апрелем росли двузначными темпами.

Как сообщил Росстат, больше всего подорожала свекла - на 19,3%, сместив с лидирующего места капусту. Цены на морковь выросли на 18,1%, лук - на 14,2%, капусту - на 12%, картофель - на 7,8%.

Лимоны за месяц подорожали на 4,7%, яблоки - на 4,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌4%, виноград - на 3,3%, груши - на 2,2%.

В то же время цены на огурцы снизились на 31,3%, помидоры - на 21,1%, бананы - на 5,3%, сладкий перец - на 4,3%, чеснок - на 3,1%, свежие грибы - на 1,8%, свежую зелень - на 1,1%, апельсины - на 0,6%.

В целом цены на плодоовощную продукцию за месяц снизились на 2%. Но в годовом выражении они были на 19,8% выше. С начала года рост составил 4,7%.

Росстат
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