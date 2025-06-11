Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России в мае 2025 года составила 0,43% после 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,56%.

Ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,28%. Недельная динамика цен (рассчитываемая по более узкой потребительской корзине), публикуемая Росстатом, также указывала на меньший рост цен в мае – в районе 0,25%.

Тем не менее на фоне высокой базы прошлого года (в мае 2024 года инфляция составила 0,74%) годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2025 года замедлилась до 9,88% (аналитики ожидали 9,73%) с 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

ЦБ в комментарии к апрельскому прогнозу по инфляции на 2025 год (который равняется 7,0-8,0%) отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция все-равно тормозит быстрее апрельских ожиданий ЦБ. В июне заседание совета директоров ЦБ не было опорным, поэтому Банк России не уточнял свой прогноз (он это сделает в июле).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2025 года составил 100,60% (в апреле 2025 года - 100,32%), в годовом выражении - 108,94% (после 109,23% в апреле).

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,26% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 12,49%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в мае на 1,96% (в годовом выражении - выросла в цене на 19,84%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце на фоне укрепившегося рубля подешевели на 0,13% (в годовом сопоставлении цены выросли на 4,81%).

Услуги в мае стали обходиться дороже в среднем на 1,34% (в годовом выражении - на 12,55%).

В мае значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: морковь - на 18,1%, лук - на 14,2%, капусту - на 12,0%, картофель - на 7,8%. В то же время снизились цены на огурцы - на 31,3%, помидоры - на 21,1%, бананы - на 5,3%.

В группе мясопродуктов в минувшем месяце выросли цены на мясо кур - на 4,0%, свинину - на 1,9%. Рыба и морепродукты в мае подорожали на 0,88%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,79%.

Снизились в мае цены на куриные яйца - на 6,0%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели фотоаппараты - на 3,2% и телевизоры - на 2,7%.

Существенно в апреле выросли цены на медикаменты - на 0,74%.

Среди услуг в мае значительно увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье РФ - на 21,4%. Среди услуг зарубежного туризма больше стали цены: на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌поездки на отдых в Турцию - на 11,1%, страны Закавказья - на 10,6%.

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования от 3,9% до 7,8%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 мая.

Инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2025 года составила 0,03% после 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая.

С начала месяца к 9 июня цены выросли на 0,04%, с начала года - 3,60%.

Из данных за 9 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 июня замедлилась до 9,73% с 9,88% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,71%, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 27 мая по 2 июня снизились на 0,6% (после падения на 1,0% с 27 мая по 2 июня), в том числе капуста подешевела на 5,4%, помидоры - на 2,6%, лук - на 2,1%, огурцы - на 1,3%, бананы - на 1,1%. Одновременно выросли цены на морковь - на 2,8%, яблоки - на 1,4%.

С 3 по 9 июня дороже стали мясо кур - на 0,4%, сыры, хлеб ржаной и вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 2,1%, пшено - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% с 21%.

Снизив ставку до 20%, ЦБ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (снизился с 7,1% по поросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,8%).