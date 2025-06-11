Услуги связи в РФ в мае подорожали на 9% г/г

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в мае выросли на 9% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Росстат в среду.

По сравнению с апрелем 2025 года стоимость телеком-тарифов в мае снизилась на 0,32%.

За январь-май цен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ы на услуги связи увеличились на 0,62%.

Стоимость почтовых услуг в мае по сравнению с тем же месяцем 2024 года выросла на 14,58%, а по сравнению с апрелем 2025 года - на 0,02%. За 5 месяцев 2025 года этот показатель увеличился на 2,28%.