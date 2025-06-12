"Уралкалий" заключил контракт на поставку хлоркалия в Китай по $346/т

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Уралкалий" заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай по цене $346 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).

"Компания первой среди производителей подписала соглашение с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставку хлористого калия до конца 2025 года", - говорится в пресс-релизе "Уралкалия".

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Объемы поставки не раскрываются.

В прошлом году "Уралкалий", по данным ценовых агентств, осуществлял поставки в Китай по $273 за тонну.

Контракты с крупнейшими импортерами хлористого калия - Китаем и Индией, заключаемые производителями на ежегодной основе, традиционно задают минимальный уровень цен на этом рынке.