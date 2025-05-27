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"Уралкалий" не будет платить дивиденды за 2024 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Уралкалия" рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2024 года, сообщила компания.

Финальных дивидендов за 2023 год также не было, при этом компания дважды выплачивала промежуточные дивиденды на "префы" - на общую сумму 105 млрд рублей.

В декабре 2021 года "Уралкалий" также объявлял о выплате на привилегированные акции 61,65 млрд рублей. Эти дивиденды предназначались для снижения долговой нагрузки владельцем всего пакета "префов" - "Уралхимом".

По данным на конец 2021 года 78,03% уставного капитала "Уралкалия" принадлежало "Уралхиму", 0,136% - напрямую основателю "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Квазиказначейский пакет акций на балансе дочернего "Уралкалий-Инвест" составлял 21,84% уставного капитала. В начале 2022 года "Уралкалий" раскрывал, что доля его голосующих акций на балансе "Уралкалий-Инвеста" выросла до 22,36%.

Уралкалий Уралхим Дмитрий Мазепин
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