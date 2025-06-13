Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу растет по большинству blue chips на фоне ралли нефти (фьючерс на Brent превысил $75 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины и санкционные угрозы Запада. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,9%, лидерами роста выступают акции "Роснефти" (+2,9%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2758,07 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составляет 79,0028 руб. (+40,25 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в связи с тем, что Израиль нанес так называемые "превентивные удары" по Ирану, сообщил канал CNN со ссылкой на источники из Белого дома.

"Решение президента созвать заседание на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до нанесения ударов, поскольку официальные лица США все больше были обеспокоены этой угрозой", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе Израиля по Ирану, сказал, что это "вполне может произойти", и предупредил о вероятности масштабного конфликта в регионе "в ближайшее время".

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил в четверг, что Соединенные Штаты непричастны к ударам, которые Израиль нанес по Ирану, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рост рынка акций РФ в конце недели можно расценивать как коррекционное восстановление. Геополитическая ситуация все еще остается неопределенной, несмотря на готовность России продолжать переговоры с Украиной. Негативным фактором для фондового рынка также остается 18-й пакет санкций от Евросоюза, предусматривающий снижение "потолка" цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель и запрет на использование газопроводов "Северный поток" - эти меры могут оказать существенное давление на нефтегазовый сектор. Тем не менее снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 20% годовых на прошлой неделе и замедление и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌нфляции дают инвесторам надежду на дальнейшее восстановление рынка, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи может продолжить рост до уровня сопротивления 2768 пунктов. При отсутствии положительных новостей индикатор может вернуться к снижению в направлении уровня поддержки 2671,66 пункта, считает представитель "Финама".

Индексы акций в США накануне выросли на 0,2-0,4% на статданных и хорошей квартальной отчетности Oracle.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился также на 0,1%. При этом эксперты ожидали подъема на 0,3%.

Низкая инфляция укрепляет инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Котировки акций Oracle взлетели на 13%, что стало максимальным приростом за 3,5 года. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в 2026 финансовом году, который начался в июне, планирует получить выручку не менее $67 млрд. Это предполагает рост на 16,7% относительно прошлого фингода, тогда как ранее компания прогнозировала повышение на 15%.

В Азии утром в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 1,4-1,7%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены выросли, причем стоимость Brent на азиатской сессии локально поднималась до $78,5 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $75,52 за баррель (+8,9%), июльская цена фьючерса на WTI - $74,1 за баррель (+8,9%).

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает порта Axios.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране и заявил: "После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в сообщении портала.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении первого этапа нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

"Десятки самолетов ВВС Ирана завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что израильская армия "начала упреждающее, точное, комбинированное наступление, основанное на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля".