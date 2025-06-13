Рубль утром подрастает в паре с юанем на фоне скачка цен на нефть

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу; рубль укрепляется, отыгрывая заметный скачок мировых цен на нефть, произошедший на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. Геополитический фактор, связанный с урегулированием конфликта вокруг Украины, а также санкционные риски в отношении России, которые в последнее время оказывали давление на курс нацвалюты, локально отошли на второй план.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 1,9 коп. - до 10,941 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 коп. выше уровня действующего официального курса (за счет укрепления юаня во второй половине торгов 11 июня). При этом активность торгов 13 июня в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Цены на нефть резко повышаются утром в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве выросла на 5%, до $72,82 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 0,59%, до $69,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи растут в цене на 5,1%, до $71,54 за баррель. По итогам сессии четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,16%, до $68,04 за баррель.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios. "Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране и заявил: "После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в сообщении портала.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении первого этапа нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. "Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​оенных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Представитель ЦАХАЛ сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в связи с тем, что Израиль нанес так называемые "превентивные удары" по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на источники из Белого дома. "Решение президента созвать заседание на высшем уровне со своими руководителями было принято еще до нанесения ударов, поскольку официальные лица США все больше были обеспокоены этой угрозой", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны заявил в четверг, что Соединенные Штаты непричастны к ударам, которые Израиль нанес по Ирану, отметив, что Израиль уведомил США о том, что, по его мнению, "эти действия были необходимы в качестве самообороны". "Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в нанесении ударов по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе", - пояснил Рубио.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Инвесторы оценивают новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран. По данным ЦАХАЛ, Иран в последние часы в рамках ответных мер запустил в направлении Израиля более сотни БПЛА. При этом МИД Ирана заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. Китайский Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 1,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.