Президент США вновь призвал Федеральную резервную систему снизить ставки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить процентные ставки сразу на 1 процентный пункт и раскритиковал ее председателя Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

"Мы будем тратить по $600 млрд в год (на выплату повышенных процентов по долгу) из-за одного олуха (numbskull - ИФ), который сидит там и говорит: "Я не вижу достаточных оснований для снижения ставок"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​, - сказал Трамп журналистам.

"Может, мне придется пойти на принуждение", - добавил президент, не уточнив, однако, какое принуждение он имеет в виду. При этом он заявил, что не собирается увольнять Пауэлла до истечения срока его полномочий в мае 2026 года.

На следующей неделе ФРС проведет очередное заседание. Рынки ожидают, что по его итогам регулятор оставит процентные ставки в диапазоне 4,25-4,5% годовых.