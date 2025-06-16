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Brent подешевела до $73,64 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению после умеренного роста ранее в ходе торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:17 по московскому времени опустились на $0,59 (0,79%), до $73,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,7 (0,96%), до $72,28 за баррель.

По итогам сессии пятницы стоимость обоих контрактов подскочила более чем на 7%. В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана, на что Тегеран отреагировал ответными ударами. Взаимные обстрелы продолжаются уже четвертый день, несмотря на призывы к деэскалации.

Участники рынка опасаются, что Иран может закрыть движение через Ормузский пролив, являющийся ключевым для глобальных поставок нефти.

"Закрытие пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти, не представляется вероятным в ближайшее время, однако может б‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ыть использовано в качестве крайней меры воздействия", - отмечают аналитики Deutsche Bank.

По их оценкам, цена на нефть может вырасти до $120 за баррель, если конфликт приведет к полному прекращению поставок нефти из Ирана и закрытию Ормузского пролива. В рамках их более умеренного сценария, не предполагающего разрастание конфликта, рост цен будет ограничиваться текущими уровнями.

Аналитики Rystad Energy отмечают низкую вероятность перерастания иранско-израильского конфликта в полномасштабную войну, способную вызвать резкий скачок цен на нефть. Перекрытие Ормузского пролива остается самой значимой угрозой на текущем этапе, которая может повлечь непредсказуемую реакцию нефтяного рынка, пишут они.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что этот конфликт будет недолгим", - говорится в аналитической записке Rystad. Опираясь на результаты проведенного ранее моделирования, в Rystad ожидают, что цены на нефть Brent не превысят $77 за баррель.

Brent WTI Израиль Иран
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