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РФ с 1 по 15 июня снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 5 раз до 565 тыс. т

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 15 июня отгрузила на экспорт 565 тыс. тонн пшеницы, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, ежедневные отгрузки в первой половине месяца составили 37,7 тыс. тонн против 185 тыс. тонн год назад. "Соответственно, можно дать предварительный прогноз отгрузок по итогам июня. Это может быть в пределах 1,1-1,15 млн тонн", - сказала она.

Таким образом, к итогу сезона (заканчивается 30 июня 2025 года) экспорт пшеницы может составить 41,5 млн тонн, всего зерна - 46,7 млн тонн. Как отметила Тюрина, эти показатели меньше, чем ожидал Зерновой союз. Его прогноз составлял 42 млн тонн пшеницы и 49 млн тонн всего зерна.

По ее словам, в июне пшеница отгружалась в 11 стран против 40 за этот период прошлого года. Основным покупателем стал Египет, но экспорт в эту страну упал почти в четыре раза до 179 тыс. тонн против почти 700 тыс. тонн в первой половине июня прошлого сезона. На втором месте Турция - 91,6 тыс. тонн против 374 тыс. тонн (снижение в 4,1 раза). На третьем - Судан, куда отправлено 65 тыс. тонн. Год назад этого направления в российском зерновом экспорте не было.

Экспорт в Бангладеш снизился незначительно, до 55 тыс. тонн с 59 тыс. тонн годом ранее. Топ-5 замыкает Алжир. Отгрузки в эту страну упали в 8,5 раза до 32 тыс. тонн с 275,5 тыс. тонн соответственно.

Тюрина также обратила внимание на значительное падение отгрузок в Йемен - в 14,5 раза, до 10 тыс. тонн со 145 тыс. тонн в первой половине июня прошлого сезона.

По ее данным, за это‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌т период пшеницу отгружали 14 компаний, год назад их было 77. Перевалка шла через 11 портов против 29 в первой половине июня прошлого года. Максимальный объем пришелся на рейдовую перевалку - 220 тыс. тонн. Но это в три раза меньше, чем годом ранее. "Резкое снижение - в 7,4 раза, до 154 тыс. тонн - через терминалы Новороссийска. Отгрузки через Ростов-на-Дону упали в 3,4 раза, до 74 тыс. тонн, через Туапсе - в 2,7 раза, до 33 тыс. тонн, через Азов - в 4,3 раза, до 23 тыс. тонн, - сообщила эксперт. - На наиболее резкое падение - в 17 раз, до 10 тыс. тонн - отмечено в Тамани. В то же время через порт Кавказ было отгружено 27 тыс. тонн пшеницы. Год назад в первой половине июня этот порт в экспорте пшеницы задействован не был".

В числе причин снижения экспорта Тюрина назвала отсутствие дисконта в цене российской пшеницы по отношению к европейской, а также снижение запасов. "По состоянию на 15 июня российская пшеница была дороже французской на $11 - $238 (FOB Новороссийск) против $227 за тонну. И плюс низкий уровень запасов - на 30-35% меньше, чем в прошлом сезоне. Это тоже, конечно, влияет, поскольку ограничивает предложение зерна товарных партий на внутреннем рынке", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации с начала июня, Тюрина сообщила, что французская пшеница за половину месяца подешевела на $1 до $227 за тонну, американская - на $3 до $219 за тонну. Цена российской пшеницы снизилась на $6 до $238 за тонну.

Цены производителей также опускаются. "Причем снижение достаточно серьезное - на 400-500 рублей до 14 200 рублей за тонну (пшеница 4-го класса, без НДС). В долларовом эквиваленте цена снизилась до $196 с $204 за тонну на 1 июня", - сообщила Тюрина.

Российский зерновой союз
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