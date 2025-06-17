Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран четвертый день обмениваются ракетными ударами. При этом аналитики отмечают некоторое снижение опасений, что конфликт разрастется и в него окажутся вовлечены другие страны.

Как сообщили СМИ, власти Ирана через арабских посредников передали в США и Израиль сообщения о желании деэскалировать ситуацию и возобновить переговоры по своей ядерной программе с Вашингтоном. При этом иранские официальные лица заявили арабским посредникам, что Тегеран может ускорить свою ядерную программу и увеличить масштаб конфликта, если не будет перспектив вернуться к переговорам с США.

"Все внимание направлено на геополитические новости, но пока конфликт затрагивает только Израиль и Иран, он едва ли серьезно повлияет на рынки", - отметил Том Эссейе из The Sevens Report.

При этом в случае, если эскалация напряженности в регионе приведет к перебоям с поставками топлива, что в свою очередь вызовет рост цен и ускорение инфляции в США до 4%, фондовый индекс S&P 500 может упасть на 20% с текущего уровня к концу года, полагают аналитики RBC Capital Markets.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне снизился до минус 16 пунктов по сравнению с минус 9,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшени‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​и. При этом эксперты предполагали, что индекс повысится до минус 5,5 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цена бумаг United States Steel Corp. подскочила на 5,1% на сообщении, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает проведение сделки по приобретению компании со стороны японской Nippon Steel за $14,9 млрд.

Котировки акций Sarepta Therapeutics упали на 42% из-за того, что фармкомпания сообщила о смерти второго пациента из-за острой печеночной недостаточности после прохождения генной терапии.

Капитализация Cisco Systems Inc. повысилась на 2,2% после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендацию для бумаг производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,75% и составил 42515,09 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Goldman Sachs Group и Nike Inc., подорожавшие на 2,3%.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,94% - до 6033,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,52% и составил 19701,21 пункта.