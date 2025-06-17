Citi ожидает снижения цен на золото до $2500-2700 за унцию к концу 2026 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пиковый спрос на золото уже пройден, и цена драгметалла может опуститься до $2500-2700 за тройскую унцию к концу следующего года, прогнозируют аналитики Citigroup Inc.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex слабо меняются во вторник и находятся у отметки $3415 за тройскую унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене почти 30%.

Аналитики Citi отмечают, что в настоящее время на золото тратится 0,5% мирового ВВП - максимальный показатель за последние 50 лет. Это объясняется в частности желанием инвесторов хеджировать риски обесценивания фиатных валют, диверсификацией активов центробанками, опасениями торговых войн и увеличением спроса на ювелирные‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ изделия в Китае и Индии.

По их мнению, спрос на драгметалл замедлится в конце 2025 года и в 2026 году за счет более спокойной политической обстановки в США. Также эксперты указывают, что рост цен на золото был отчасти спровоцирован опасениями роста доходности долгосрочных US Treasuries, однако считают такой сценарий маловероятным, так как Федрезерв получит возможность смягчить курс денежно-кредитной политики. Это также снизит тревоги по поводу американской экономики и, соответственно, спрос на защитные активы, включая золото.

Citi считает, что понижение процентных ставок в США на 100 базисных пунктов автоматически снижает цены на золото на $200 за унцию.