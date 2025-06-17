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ЦБ урегулирует списание МФО с баланса безнадежных долгов для уменьшения базы по налогу на прибыль

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации (МФО) смогут уменьшить налоговою базу по налогу на прибыль за счет списания с баланса сумм резервов по займам, признанных безнадежными к взысканию, проект указания опубликован на сайте ЦБ РФ.

Сейчас нормативными актами Банка России урегулирован порядок формирования резервов на возможные потери по займам, но не урегулирован порядок их использования при списании с баланса безнадежной задолженности в целях главы 25 НК РФ "Налог на прибыль". "Разработанный проект указания устраняет неопределенность при списании с баланса безнадежной задолженности по займам для МФО", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Согласно проекту указания, задолженность по займу считается безнадежной, если МФО предпринимала попытки взыскания и имеет доказательства неисполнения заемщиком требований по договору займа в срок не менее одного года до даты списания безнадежной задолженности или актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения о списании безнадежной задолженности по займу за счет сформированного по нему резерва.

Задолженность также признается безнадежной, если предполагаемые издержки МФО по взысканию такой задолженности по займу превысят возможную к возврату сумму.

Планируется, что указание вступит в силу с 1 октября 2025 года.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 29 июня.

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