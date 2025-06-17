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"Полиметалл" построит новый ГОК в Свердловской области мощностью свыше 4,5 т золота в год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Полиметалл" планирует создать новый хаб по переработке золотосодержащих руд вблизи Нижней Салды в Свердловской области. Как говорится в корпоративном издании компании, старт строительству ГОКа дадут уже в этом году, а запустить фабрику рассчитывают к 2029 году.

Золотоизвлекательная фабрика мощностью 3 млн тонн руды в год будет работать по технологии CIP с выпуском сплава Доре. После выхода фабрики на проектную мощность Салдинская ЗРК начнет производить более 4,5 тонны золота в год.

У нового хаба по переработке неупорных золотосодержащих руд уже имеется сырьевая база: месторождения Павловское, Маминское, готовится Першинское. В перспективе "Полиметалл" собирается провести ГРР на участках Арамашевский, Никитинский и Петрокаменский.

По данным на 2022 год ресурсы Павловского под открытую отработку по JORC оценивались в 9,7 млн тонн руды со средним содержанием 2,3 г/т и общим объемом золота 0,7 млн унций.

АО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. По оценке "Интерфакса", компания в 2024 году произвела около 39 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте.

Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. Сейчас компания принадлежит ГК "Мангазея" Сергея Янчукова.

Полиметалл Свердловская область золото
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