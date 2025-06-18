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Рубль утром подрастает к юаню на фоне стабильной нефти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опустился на Московской бирже утром в среду, рубль подрос на фоне стабильной нефти. Участники рынка находятся в ожидании новостей с начинающегося в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,864 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может укрепиться по отношению к юаню в среду, диапазон торгов составляет 10,5-11 руб. за юань с возможным смещением в его середину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте будут оказывать сохраняющийся спрос на рублевые активы и высокие цены на нефть, отмечает эксперт. При этом инвесторы будут учитывать приближение налогового периода, что, по его мнению, сдержит спекулятивный интерес к валюте.

"Пара юань/рубль в сложившейся ситуации, на наш взгляд, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смещению китайской валюты в середину данного коридора", - пишет Зварич в комментарии.

28-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Церемония открытия форума состоится 19 июня. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Во вторник Путин проведет в Санкт-Петербурге совещание по экономическим вопросам. Совещание откроет серию мероприятий президента в рамках его поездки 18-20 июня в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой Путин примет участие в ПМЭФ-2025.

Цены на нефть почти не меняются утром в среду после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,07%, до $76,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,01%, до $74,82 за баррель.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.

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