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"Ямал СПГ" в 2024 году произвел более 21 млн т СПГ в год

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" в 2024 году произвел более 21 млн т сжиженного природного газа, сообщил "НОВАТЭК" на своем стенде, представленном на ПМЭФ.

Росстат ранее отчитался, что в прошлом году в России было произведено 34,7 млн т СПГ. ООО "Сахалинская энергия" отгрузило 10,2 млн т.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Ямал СПГ
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