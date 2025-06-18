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Компании РФ за I квартал в рамках ФИНВ выбрали только 2,6 млрд руб. из 150 млрд руб.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Активность выборки средств, зарезервированных в бюджете под федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) на этот год в объеме до 150 млрд рублей, в начале года была невысокой: по итогам I квартала в рамках механизма компании заявили вычет на 2,6 млрд рублей. Минфин РФ допускает, что в дальнейшем сумма вырастет, и готов вернуться к вопросу увеличения финансирования ФИНВ по итогам полугодия или более длительного периода, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Данные по тем компаниям, которые воспользовались федеральным инвестиционным налоговым вычетом, говорят о том, что за I квартал сумма такого вычета составила небольшую величину, всего 2,6 млрд рублей. Мы с вами планировали на этот год 150 (млрд руб. - ИФ), когда, помните, готовили налоговые изменения, налоговые поправки. Поэтому думаю следующее: нам нужно посмотреть ситуацию как минимум за полугодие, а то, может быть, даже и более длительный период, и тогда мы увидим, как работает эта мера поддержки инвестиций", - сказал он, отвечая в Совете Федерации на вопрос сенаторов о перспективах расширения ФИНВ.

"Уверен, что объем средств, которые будут направляться на инвестиции в рамках этой меры стимулирования, будет увеличиваться. Первый квартал еще не показатель", - добавил министр.

ФИНВ был введен с 1 января 2025 года одновременно с повышением базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Механизм позволяет сократить ставку налога на прибыль на 3 п.п. при условии инвестирования сэкономленных средств в развитие производства. Размер вычета не может превышать 50% от объема инвестиций. Годовой лимит бюджетных средств на предоставление компаниям вычета сейчас составляет 150 млрд руб.

Применять вычет смогут компании, работающие в пяти направлениях ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Право на применение инвествычета предоставляется при вложениях в "машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь", а также "исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец".

О том, что объем финансирования ФИНВ надо увеличить хотя бы до 500 млрд рублей, а в перспективе и до 1 трлн рублей, а также распространить его на более широкий круг ОКВЭД, неоднократно заявлял Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Вместе с тем, в марте глава объединения Александр Шохин признавался, что актуальность этого запроса от бизнеса снижается, учитывая, что многие компании сократили инвестиции: "Дело в том, что в нынешней ситуации, когда инвестиции "съеживаются", востребованность ФИНВ может быть ниже, чем мы думали год назад".

Минфин Антон Силуанов
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