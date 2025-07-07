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Шохин отметил, что выборка средств по ФИНВ будет зависеть от ставки ЦБ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Невысокие темпы выборки средств, заложенных в бюджете под федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ, позволяет снизить выплаты по налогу на прибыль на объем инвестиций), в начале года связаны с низкой инвестактивностью из-за высокой ставки ЦБ, в случае снижения "ключа" компании к концу 2025 года смогут выбрать все 150 млрд рублей, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

О том, что бизнес не очень активно подает заявки на получение ФИНВ, в июне говорил глава Минфина Антон Силуанов. "Данные по тем компаниям, которые воспользовались федеральным инвестиционным налоговым вычетом, говорят о том, что за I квартал сумма такого вычета составила небольшую величину, всего 2,6 млрд рублей. Мы с вами планировали на этот год 150 (млрд руб. - ИФ), когда, помните, готовили налоговые изменения, налоговые поправки. Поэтому думаю следующее: нам нужно посмотреть ситуацию как минимум за полугодие, а то, может быть, даже и более длительный период, и тогда мы увидим, как работает эта мера поддержки инвестиций", - приводил данные чиновник.

"Чтобы ФИНВ выбрать, надо, чтобы инвестиции были, а инвестиций нет по другой причине - по той причине, что никто не инвестирует, все уходит на обслуживание процентных расходов - то, что могло бы пойти на инвестиции. Это во-первых. Во-вторых (...), надо посмотреть, какие инструменты оказываются более востребованными и донастроить ФИНВ в том числе", - прокомментировал данные Минфина Шохин.

По его мнению, возможность использовать весь объем зарезервированных средств пока сохраняется. "Если ставка снизится, и проекты "поедут", которые заморожены, инвестиционные, то выберут, а если по одному процентному пункту ЦБ будет снижать, то, может быть, не успеют", - сказал глава РСПП "Интерфаксу" в кулуарах "Иннопрома".

Он предложил дождаться итогов работы механизма ФИНВ в 2025 году и после этого оценивать перспективы его донастройки. В частности, одним из вариантов улучшения механизма может стать решение "упаковать в ФИНВ какие-то зарекомендовавшие себя инструменты". В качестве примера Шохин привел инструмент переноса убытков предыдущих лет на будущие налоговые периоды для снижения налогооблагаемой базы, который можно было бы "зашить" в ФИНВ.

В числе других предложений Шохин привел ранее озвученные РСПП инициативы по автоматическому начислению вычета ("произвел инвестиции, автоматом получил"), расширению числа отраслей-получателей ФИНВ и сфер деятельности с учетом проектов в социальной сфере.

РСПП Александр Шохин Минфин Антон Силуанов
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