Центральный банк Швеции понизил ставку на 25 б.п. до 2%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Риксбанк (центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2% годовых по итогам заседания в среду.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В сообщении по итогам заседания говорится, что новый прогноз центробанка предполагает вероятность еще одного снижения ключевой ставки в текущем году.

Несмотря на наличие благоприятных факторов для оживления экономической активности в Швеции, восстановление экономики происходит медленнее, чем ожидалось, отмечает регулятор. Новые данные указывают на слабость ее роста и сохранение высокого уровня безработицы. Повышенная неопределенность также будет сдерживать рост в краткосрочной перспективе.

Инфляция замедлилась после ускорения в начале года, и ее динамика последние месяцы соответствовала мартовским прогнозам, говорится в сообщении. Между тем ожидается, что ослабление спроса будет способствовать более существенному снижению темпов повышения цен, чем предполагалось ранее.

В банке теперь ожидают, что рост потребительских цен (индекс CPI) в 2025 году составит в среднем 0,7% (ранее прогнозировался подъем на 1%), а в 2026 году - 1,6% (предыдущий прогноз - 1,8%).

Риксбанк также понизил оценку роста экономики Швеции в 2025 году до 1,2% с 1,9%. Прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2,4%.

Центробанк прогнозирует, что его ключевая ставка в третьем квартале 2025 года в среднем будет составлять 1,99% годовых (ранее - 2,25%).

Курс шведской кроны к доллару снижается в ходе торгов в среду. По состоянию на 12:24 по Москве доллар торгуется по 9,5621 кроны против 9,5558 кроны на закрытие предыдущей сессии.