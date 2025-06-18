Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,4-1,7 трлн к 2050 г.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн, полагают аналитики UBS.

По их оценкам, через 10 лет рынок пополнится 2 млн таких роботов, а к 2050 году их число может достичь 300 млн, что поможет решить проблему нехватки рабочей силы.

Целесообразность использования роботов обусловлена старением населения, недостатком трудовых ресурсов и низким ростом производительности труда в сфере услуг, отмечается в новом докладе UBS.

При этом аналитики банка ожидают, что переломный момент, после которого начнется стремительное распространение антропоморфных роботов, наступит не раньше 2030 года.

"Мы видим некоторые преграды, которые предстоит преодолеть, прежде чем производство начнет набирать обороты, - пишут они. - Они связаны с развитием ИИ, формированием массивов данных, а также регулированием".

В ближайшие 20 лет цены на человекоподобных роботов и стоимость их эксплуатации могут снизиться более чем на 70%, чему будут способствовать рост объемов производства, а также совершенствование цепочек поставок, считают в UBS.

Развитие сектора принесет значительную выгоду компаниям, занимающимся автоматизацией, производителям автомобильных компонентов, полупроводников и аккумуляторных батарей, а также поставщикам редкоземельных металлов.

По оценкам UBS, производство 86 млн человекоподобных роботов в 2050 году обеспечит дополнительные доходы в размере $400 млрд рынку автоматизации и в размере $7 млрд рынку редкоземельных металлов, что превышает показатели 2025 года в четыре раза и вдвое соответственно.