Поиск

Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,4-1,7 трлн к 2050 г.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Объем рынка человекоподобных роботов в мире может к 2050 году вырасти до $1,4-1,7 трлн, полагают аналитики UBS.

По их оценкам, через 10 лет рынок пополнится 2 млн таких роботов, а к 2050 году их число может достичь 300 млн, что поможет решить проблему нехватки рабочей силы.

Целесообразность использования роботов обусловлена старением населения, недостатком трудовых ресурсов и низким ростом производительности труда в сфере услуг, отмечается в новом докладе UBS.

При этом аналитики банка ожидают, что переломный момент, после которого начнется стремительное распространение антропоморфных роботов, наступит не раньше 2030 года.

"Мы видим некоторые преграды, которые предстоит преодолеть, прежде чем производство начнет набирать обороты, - пишут они. - Они связаны с развитием ИИ, формированием массивов данных, а также регулированием".

В ближайшие 20 лет цены на человекоподобных роботов и стоимость их эксплуатации могут снизиться более чем на 70%, чему будут способствовать рост объемов производства, а также совершенствование цепочек поставок, считают в UBS.

Развитие сектора принесет значительную выгоду компаниям, занимающимся автоматизацией, производителям автомобильных компонентов, полупроводников и аккумуляторных батарей, а также поставщикам редкоземельных металлов.

По оценкам UBS, производство 86 млн человекоподобных роботов в 2050 году обеспечит дополнительные доходы в размере $400 млрд рынку автоматизации и в размере $7 млрд рынку редкоземельных металлов, что превышает показатели 2025 года в четыре раза и вдвое соответственно.

UBS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });