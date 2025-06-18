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Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $75,4 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали активно снижаться вечером в среду на фоне неопределенности, окружающей возможное участие Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск упала на $1,08 (1,41%), до $75,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на $0,98 (1,31%), до $73,86 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар по Ирану или по ядерным объектам страны. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам. При этом на вопрос, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп заявил, что "никогда не поздно".

"Нефтяной рынок продолжает нервничать, и наихудшим сценарием является закрытие Ормузского пролива, - сказал Кешав Лохия из консалтинговой компании Oilytics. - Это огромный риск для рынка нефти и для судоходства".

По оценке аналитиков ING, в случае закрытия пролива цены на нефть могут подскочить до $120 за нефть.

Тем временем Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года.

Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение резервов нефти, на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 июня, увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на прошлой неделе на 995 тыс. баррелей после снижения на 403 тыс. баррелей неделей ранее.

WTI Brent
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