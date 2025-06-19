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Путин сообщил о контактах с желающими вернуться в РФ крупными компаниями из США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что прагматический подход президента США Дональда Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

"Вы знаете, у меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает. И поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо. И вот он считает, к чему приведут те или другие шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс, или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Мы видим сейчас интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией. Есть уже контакты между крупными нашими компаниями, которые хотят вернуться на наш рынок и вместе работать", - заявил российский президент. Это, по его словам, внушает "определенный сдержанный оптимизм".

"Рассчитываю на то, что и президент США, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, и вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений", - заключил Путин.

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